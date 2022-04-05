5 Nisan 2022 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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  • 05.04.2022 09:45
  • Güncelleme: 05.04.2022 10:00
5 Nisan 2022 hava durumu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara’nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle güneyli, bu akşam saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yağmurlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

SHA-Y
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