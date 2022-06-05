Bugün hava nasıl olacak? 5 Haziran 2022 Pazar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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  • 05.06.2022 08:58
  • Güncelleme: 05.06.2022 09:58
Bugün hava nasıl olacak? 5 Haziran 2022 Pazar
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat’ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz fırtınası bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

SHA Editör
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