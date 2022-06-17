Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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  • 17.06.2022 08:34
  • Güncelleme: 17.06.2022 08:40
Yurtta hava durumu
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara’nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu 38

Editör
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