Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Doğu Anadolu’da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 31
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39