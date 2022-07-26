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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?
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Hava sıcaklığı: Doğu Anadolu’da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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