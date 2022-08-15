Meteoroloji'den 17 il için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Çanakkale’nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 31

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38