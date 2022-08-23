Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 36

İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39