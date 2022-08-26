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Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Dün etkisini gösteren şiddetli yağışların ardından bugün de birçok il için uyarı yapıldı. Yurdun batısı ve İç Anadolu yer yer yağışın etkisinde olmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, Ege kıyılarında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Başta İstanbul olmak üzere 17 ili uyaran Meteoroloji son tahminleri paylaştı.

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji 17 ili 'sarı kodla' uyardı!

MGM yapıtığı açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller ise Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Az bulutlu 33
Antalya: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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