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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
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Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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