Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu
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Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36