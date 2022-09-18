Bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Marmara ve Batı Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetlice (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren ise Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı bulutlu 37

Trabzon: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38