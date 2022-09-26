Yurtta hava durumu
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33