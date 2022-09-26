Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33