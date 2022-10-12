Bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim 2022
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla il geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney çevreleri (Haymana, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçeleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı bulutlu 21
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Elmalı ve Korkuteli ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu 30