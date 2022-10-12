Bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla il geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney çevreleri (Haymana, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçeleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Elmalı ve Korkuteli ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu 30