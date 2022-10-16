Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29