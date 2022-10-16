Bugün hava nasıl olacak?
Yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25
Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29