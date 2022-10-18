Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege’de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26