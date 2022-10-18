Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Niğde, Kayseri, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege’de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26