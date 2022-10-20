Meteorolojiden yağış uyarısı
Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı bulutlu 24
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 30