Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 30