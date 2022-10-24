Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Orta ve Doğu Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 19

İstanbul: Az bulutlu ve açık 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24