Yurtta hava durumu
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Orta ve Doğu Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 19
İstanbul: Az bulutlu ve açık 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24