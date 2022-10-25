Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 19

İstanbul: Az bulutlu ve açık 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24