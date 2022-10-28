Bugün hava nasıl olacak? 28 Ekim 2022 Hava durumu

Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 11

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22