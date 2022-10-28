Bugün hava nasıl olacak? 28 Ekim 2022 Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 11
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22