Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23