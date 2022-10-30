Bugün hava nasıl olacak?
Yurt genelinde gece saatlerine kadar yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
İzmir: Az bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23