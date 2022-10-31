Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Parçalı bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18