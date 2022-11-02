Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 17

İstanbul: Az bulutlu ve açık 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20