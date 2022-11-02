Yurtta hava durumu
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 17
İstanbul: Az bulutlu ve açık 18
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20