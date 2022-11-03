Bugün hava nasıl olacak? 3 Kasım 2022 Perşembe

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, ilk saatlerde Marmara ve Karadeniz kıyılarında, zamanla yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu ve açık 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22