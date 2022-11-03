Bugün hava nasıl olacak? 3 Kasım 2022 Perşembe
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yüksekleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, ilk saatlerde Marmara ve Karadeniz kıyılarında, zamanla yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 19
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Az bulutlu ve açık 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22