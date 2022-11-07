Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli’nin kuzey kesimleri, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla’nın güney kesimleri, Ankara’nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana’nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 20