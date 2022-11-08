Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum’un güneybatısı, Şanlıurfa’nın kuzeyi ile Diyarbakır’ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yer yer yağmurlu 14

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 18

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde güneybatısı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 8

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 15