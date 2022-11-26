Bugün hava nasıl olacak? 26 Kasım 2022 Cumartesi hava durumu

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van’ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun’un ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10