Yurtta hava durumu
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10
İstanbul: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı bulutlu 17
Adana: Az bulutlu 22
Antalya: Parçalı bulutlu 22
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 6
Diyarbakır: Az bulutlu 17