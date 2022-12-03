Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10

İstanbul: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 22

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 6

Diyarbakır: Az bulutlu 17