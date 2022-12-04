Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16