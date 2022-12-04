Yurtta hava durumu
Yurdun Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17
Adana: Az bulutlu ve açık 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16