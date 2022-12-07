Bugün hava nasıl olacak? 7 Aralık 2022 Hava durumu

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 13