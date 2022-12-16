Bugün hava nasıl olacak? 16 Aralık 2022 Cuma
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Sivas, Erzincan ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında öncemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya’da yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15