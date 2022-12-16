Bugün hava nasıl olacak? 16 Aralık 2022 Cuma

Yağışların Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında öncemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya’da yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15