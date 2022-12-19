Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli’nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya’nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya’nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacak ve mevsim normallerine düşecek, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Az bulutlu ve açık 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14