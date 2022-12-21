Bugün hava nasıl olacak? 21 Aralık 2022 hava durumu

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; sabah saatlerinde Orta Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu ve açık 16

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı bulutlu 11

Trabzon: Parçalı bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10