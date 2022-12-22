Yurtta hava durumu Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Az bulutlu 14

Trabzon: Az bulutlu 12

Erzurum: Az bulutlu ve açık 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11