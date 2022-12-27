Bugün hava nasıl olacak? 27 Aralık 2022 Hava durumu

Hava sıcaklığı: Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli 10