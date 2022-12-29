Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13