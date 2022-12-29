Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Adana: Az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13