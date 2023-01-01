Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Az bulutlu 15

Trabzon: Az bulutlu 13

Erzurum: Az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11