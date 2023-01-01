Yurtta hava durumu
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17
Adana: Az bulutlu 19
Antalya: Az bulutlu 19
Samsun: Az bulutlu 15
Trabzon: Az bulutlu 13
Erzurum: Az bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11