Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yurtta hava durumu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Az bulutlu 15

Trabzon: Az bulutlu 13

Erzurum: Az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11