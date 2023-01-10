Hava sıcaklığı: İç ve Kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı , yağışlar yerel kuvvetli 15

Samsun: Az bulutlu 15

Trabzon: Az bulutlu 12

Erzurum: Az bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 7