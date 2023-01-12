Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın’ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya’nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 14

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Az bulutlu 13

Erzurum: Az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu