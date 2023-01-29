Yurtta hava durumu
Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu 7
İzmir: Çok bulutlu 14
Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17
Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11
Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 0
Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 8