Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu 7

İzmir: Çok bulutlu 14

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 8