Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 11 (Yağışların kuvvetli, yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.)

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14