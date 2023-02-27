Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı artmaya devam edecek, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Adana: Az bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Az bulutlu 20

Erzurum: Az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19