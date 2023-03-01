Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski buluuyor.

Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz’in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20