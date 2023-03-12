Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya’nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun kuzeybatısında zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; İç Anadolu’nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17 (Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21