Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Akdeniz’de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunurken, sabah saatlerinde Konya çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 11

Diyarbakır: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14