Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç), Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığının Batı ve Orta Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10
İzmir: Parçalı bulutlu 17
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu 11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 19