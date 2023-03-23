Hava sıcaklığının Batı ve Orta Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 19