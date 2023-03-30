Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 7

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurlu 10