Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Göller Yöresi ile Marmara’nın güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18