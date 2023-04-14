Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’nin batısı ile yurdun doğusunda kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı 18