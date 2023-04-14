Bugün hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’nin batısı ile yurdun doğusunda kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı 18