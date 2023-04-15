Yurtta hava durumu
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artacak, kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (40- 70 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı bulutlu 21
Trabzon: Az bulutlu ve açık 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18