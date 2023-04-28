Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14 (Anadolu yakası öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.)

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışlar iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli.)

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışlar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.)

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16 (Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25