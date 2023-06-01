Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33